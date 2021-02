Tendances Première : Les espoirs de la jeunesse. sur Auvio

Ce vendredi, Tendances Première, en collaboration avec le magazine Imagine Demain le monde, donne la parole aux jeunes ! Nous entendons beaucoup parler d’eux, de leurs souffrances, de leurs peurs, de leur solitude… mais au fond, eux, qu’en pensent-ils ? Comment traversent-ils cette crise inédite ? Quelles sont leurs préoccupations majeures ? Leurs perspectives ? Leurs espoirs ? Johakim, Meriem et Nadège qui ont participé (entre autres) à l’élaboration de l’édition spéciale «2021 le futur leur échappe », se feront les voix de cette génération 18-25 ans. En studio également Le Pr. Fabienne Glowacz, Directrice de l'Unité de recherche Adaptation, Résilience et Changement de l’ULG et Hugues Dorzée, Rédacteur en chef de Imagine. www.imagine-magazine.com http://www.arch.ulg.ac.be www.psycrim.ulg.ac.be