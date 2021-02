Tendances Première : L’art de la tendresse (Ed. Flammarion) sur Auvio

La tendresse qui nous entoure ne demande qu’à être prise pour tout réparer. Il suffit parfois simplement d’un mot, d’un geste, d’une attention ou d’une intention pour remplir un cœur de joie. Il suffit aussi d’un seul petit élan d’amour pour sécher bien des larmes. Il n’y a qu’à ouvrir ses bras et son âme pour accueillir les émotions du monde. Apprendre ou réapprendre la tendresse, c’est commencer par comprendre pourquoi elle nous est à ce point indispensable pour asseoir notre identité. C’est aussi parler de la place essentielle qu’elle occupe dans un parcours de vie, de la bienveillance envers soi et à l’égard d’autrui. C’est enfin reconsidérer cette force précieuse, capable de réconforter le corps et les pensées quels que soient l’âge ou les circonstances. Véronique Aïache, journaliste, spécialisée dans le bien-être et auteure du livre, est notre invitée.