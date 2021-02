Tendances Première : Célibataires: Si les règles du jeu ont changé, hommes et femmes peuvent-ils encore s’entendre ? Avec France Ortelli sur Auvio

Nos Cœurs sauvages (Ed. Arkhé). Sommes-nous devenus trop « sauvages » pour la vie à deux ? En deux générations, notre culture de la recherche d’une âme sœur a radicalement changé. Nous choisissons désormais nos partenaires sans contraintes. Pourtant, le nombre de célibataires grimpe inexorablement dans le monde. Si les règles du jeu ont changé, hommes et femmes peuvent-ils encore s’entendre ? Cette enquête est le résultat de trois années d’investigation pour comprendre comment notre rapport à l’amour a évolué depuis l’époque de nos parents et de nos grands-parents. Nos Cœurs Sauvages réunit des centaines d’entretiens et décrypte les dernières avancées des sciences sociales avec un humour au vitriol. Alors que notre cœur fait les montagnes russes à chaque rencontre, que le choix amoureux nous désoriente, comment réinventer les relations hommes-femmes ? France Ortelli est réalisatrice, notamment, pour l’émission TRACKS sur Arte. Scénariste, reporter, elle écrit pour le papier, le web ou la télévision. Elle est avec nous ce mercredi matin.