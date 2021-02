Tendances Première : Bisexualité, une mode ? sur Auvio

Ces 2-3 dernières années, nombreuses sont les stars - souvent féminine et hollywoodienne – qui ont affirmé haut et fort leur bisexualité : Angelina Jolie, Lady Gaga, Megan Fox, Kristen Stewart, Miley Cyrus, Cara Delevingne … Et toutes insistent : le masculin, le féminin, peu importe. Mais au-delà de cette nouvelle « visibilité », qu’en est-il de la proportion d’individus véritablement concernés ? Les jeunes sont-ils moins « définitivement hétéros », ou moins « résolument homos », que nous l’étions à leur âge ? Le récent « sursaut bi » n’est-il qu’un mirage, une illusion d’optique ? Ou un véritable levier de libération de l’identité sexuelle des ados ? Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service et directeur de la clinique de Mont Godinne nous donnera quelques pistes de réflexion.