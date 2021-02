Tendances Première : Crise sanitaire : Les faillites annoncées sur Auvio

Le moratoire qui a protégé les entreprises durant les deux vagues du coronavirus a pris fin ce 1er février. Et même si le gouvernement a décidé d’assouplir la procédure de réorganisation judiciaire, on s’attend à un grand nombre de faillites. D’après le bureau d’études Graydon, les difficultés se révèleront avec un effet retard. A Bruxelles, on estime que 80 % des entreprises étaient en bonne santé avant la crise. 20% d’entre elles sont aujourd’hui en graves difficultés. Graydon évalue à 50.000 le nombre de faillites attendues dans les trois prochaines années, contre 10.000 par an, habituellement. Mais qu’est-ce qu’une faillite ? Quelle est la procédure ? Faut-il que les entreprises prennent contact avec les professionnels du chiffre et avocat spécialisé ? Existe-t-il d’autres solutions que la faillite ? Sans oublier que les faillites peuvent parfois être, même si cela fait peur, la meilleure solution pour rebondir. On en parle avec Yannick Alsteens, avocat spécialisé en droit de l'insolvabilité des entreprises, curateur au tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon et au tribunal francophone de Bruxelles, Clarisse Ramakers de l’UCM et notre chroniqueur Jean Olivier Collinet.