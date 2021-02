Tendances Première : Vaincre l’acné adulte grâce à l’alimentation, le mode de vie et les astuces de santé naturelle. sur Auvio

Vaincre l’acné adulte grâce à l’alimentation, le mode de vie et les astuces de santé naturelle. Après l'adolescence, on pense être débarrassé de ces problèmes de peau. Malheureusement, une autre forme d'acné peut survenir à l'âge adulte. Cette acné "adulte" est d’ailleurs bien particulière : elle n’est pas localisée aux mêmes endroits qu’à l’adolescence. Elle est inflammatoire, avec des boutons rouges, des microkystes, des papules, des nodules, des points noirs, et laisse des marques cicatricielles, des taches pigmentaires. Phénomène très commun, Elle concerne presque 1 femme sur 2 de plus de 25 ans) l'acné n'en reste pas moins très handicapante socialement. L’acné est une manifestation de ce qui se passe au niveau hormonal et au niveau de la santé digestive. On en parle avec Myriam Kamouh, Coach en nutrition, certifiée en nutrithérapie.