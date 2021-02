Tendances Première : KickCancer- l’empowerment des patients sur Auvio

A quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le cancer (le 04/02) et de la Journée internationale du cancer de l’enfant (15/02), coup d’œil sur une association engagée dans la lutte contre les cancers pédiatriques et sur le rôle prépondérant des patients experts dans l’avancée des recherches et la prise en charge des patients pédiatriques. On en parle avec Delphine Heenen fondatrice et administratrice déléguée de KickCancer. Et nous ferons le point sur le travail des « docteurs Zinzins » dans les hôpitaux en cette période de contacts restreints. www.kickcancer.org