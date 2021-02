Tendances Première : La motivation à distance sur Auvio

Aujourd’hui, le travail à domicile est devenu la norme à peu près partout où il est possible de le faire et de nombreuses entreprises ont même décidé qu’il sera prolongé après la crise. Se pose alors, la question de la motivation. Comment (se) motiver lorsque l’on travaille à distance ? Quels sont nos moteurs ? sont-ils influencés par le fait que nous soyons en période de pandémie ? Comment se remotiver ? Comment ne pas tomber dans le surinvestissement ? On en parle avec Ludmilla Petit, coach, facilitatrice et accompagnatrice de PME, spécialisée dans la gouvernance et la gestion collaborative, elle a co-fondé Organisation Opale www.go-opale.com et est membre de Cap Network www.cap-network.com et Isabelle Marionex, formatrice et consultante en Ressources Humaines, spécialisée dans la formation Burn.