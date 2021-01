Tendances Première : Crise sanitaire et confinement : Comment soutenir les jeunes ? sur Auvio

Ils ont beau être résilients, courageux et pleins de créativité, la situation commence à peser sérieusement sur leur moral. Au point que certains affirment que l'impact du confinement pourrait engendrer une augmentation des troubles psychiques. Privés de leurs amis, de leurs activités sociales et extrascolaires, d’une partie de leur famille, de leurs jobs, de leurs classes, à un âge où l’on se construit, les jeunes voudraient que l’on relâche un peu la pression. Comment vont-ils ? où en sont-ils ? comment les soutenir au mieux ? comment les aider et les accompagner sans les blâmer ? On en parle avec Vincent Lorant, professeur de Sociologie de la santé UCLouvain, Laurence Ris, professeur de Neurophysiologie, cheffe du service de Neurosciences de l’UMons (www.home-stress-home.com) et Professeur Marie Delhaye, cheffe de Service Psychiatrie infanto-juvénile à l'Hôpital Erasme.