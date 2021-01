Tendances Première : Le savoir-vivre amoureux - les secrets des couples qui durent (Ed. Le Rocher) sur Auvio

L'harmonie d'un couple est faite d'idéaux et d'habitudes, ancrés dans l'histoire de chacun, et pas toujours faciles à concilier. Et si on apprenait à inventer, ensemble, son propre savoir-vivre amoureux ? Car l'amour, ça se travaille, ça se construit, ça se nourrit, notamment en se libérant des modèles tout faits. Avec son livre Caroline Kruse, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple, aide à donner du sens aux difficultés du couple, propose des ressources pour s'en dégager, des clés pour prendre du recul, pour mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre l'autre aussi.