Tendances Première : Les origines de nos familles et les tests ADN sur Auvio

Quoi de neuf dans la famille ? (Ed. Buchet-Chastel). Quelles sont les origines de nos familles ? Comment se sont-elles construites à travers les siècles et les pays ? Le succès mondial des tests ADN apporte une formidable dynamique autour de l’histoire de nos familles et de la généalogie. Chacun a désormais un accès direct à la découverte de ses origines, les généalogistes peuvent identifier des ancêtres inconnus, vérifier des parentés en remontant jusqu’aux Gaulois ou aux Vikings, et parfois même résoudre des énigmes telles celles de Louis XVII ou du fils caché d’Hitler. Cet ouvrage est le premier à relier la généalogie aux découvertes génétiques. En s’appuyant sur de nombreuses histoires vraies, aussi étonnantes que bouleversantes (retrouvailles surprenantes, enfants substitués, secrets de famille...), il apporte aussi un décryptage précis de l’usage de chaque test ADN – comment l’interpréter, l’influence des grandes migrations, la lecture des chromosomes X et Y, la triangulation, l’épigénétique... On en parle avec l'un des auteurs, Jean-Louis Beaucarnot, journaliste, considéré comme l'un des « papes de la généalogie en France ». Le livre « Quoi de neuf dans la famille ? » est co-écrit avec Nathalie Jovanovic-Floricourt, spécialiste de généalogie génétique.