Tendances Première : Le syndrome d’imposture (Ed. Les Arènes) sur Auvio

Le déficit de confiance en soi frappe de très nombreuses femmes : doute obsédant, peur permanente de l'échec, autodévalorisation, sensation d'être illégitime... Dans la vie professionnelle, certaines sont rattrapées par le syndrome d'imposture. Pourtant, il n'y a aucune fatalité : on peut apprendre à croire en soi ! Même les femmes qui s'estiment les plus incapables, même celles qui doutent d'elles depuis l'enfance. Mêlant les informations, les études scientifiques, les récits de cas et les interviews, cet ouvrage donne des clés pour prendre conscience de sa valeur. On en parle avec les deux autrices, Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot.