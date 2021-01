Tendances Première : Les placements verts séduisent de plus en plus ! sur Auvio

Le marché des placements verts est en pleine évolution et a le vent en poupe. La plus-value non financière que les entreprises et les gouvernements apportent à la société et à l’environnement gagne en importance. C’est pourquoi le nombre des investisseurs optant pour la durabilité est en constante augmentation. Pour autant, la démultiplication de ces investissements peut brouiller un peu les choses. Pas toujours facile de s’y retrouver. Quels sont les produits financiers existants ? La qualité est-elle au rendez-vous ? Où en est la régulation ? On en parle avec Charlaine Provost, spécialiste de l'investissement socialement responsable pour le Réseau Financité et David Sokol, membre fondateur de Germin’action. https://www.financite.be/fr https://germinaction.reseautransition.be/