Tendances Première : Le Secret des Performants (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Les performants sont ces personnes qui réussissent ce qu’elles entreprennent en captant la lumière et en marquant leur époque. Ils semblent posséder quelque chose de plus grand qui les rend exceptionnels. Quelque chose qui les met avec force au service de l’action et de la vie. Découvertes, victoires, médailles, prouesses, succès financiers : leurs résultats, que ce soit dans le monde du sport ou des affaires, dans le domaine de la science ou de l’art, impressionnent par leur facilité… Quel est donc le secret de ces performants ? Comment expliquer leurs réussites ? Sont-ils dotés d’une plus grande intelligence ? De plus d’énergie ? D’un plus haut niveau de conscience ? D’une meilleure régulation émotionnelle ? Et si, tout simplement, la performance était un « état » que certains ont plus de facilité à atteindre que d’autres, mais qui peut concerner quasiment tout le monde, pour peu qu’on se mette dans les bonnes dispositions ? On en parle avec Fanny Nusbaum docteur en psychologie et chercheur en neurosciences à l’université Lyon-I, fondatrice du Centre PSYRENE et le Fonds PSYRENE pour l’intelligence.