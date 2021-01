Tendances Première : Plaisir, sens et joie de soigner avec la société Balint sur Auvio

La Société Balint Belge propose une formation psychologique continue du soignant, non politisée, aconfessionnelle, interuniversitaire, multidisciplinaire et polyvalente. Elle tente d’améliorer par la parole la qualité thérapeutique de la relation entre le soignant et son patient. Une relation au centre d’une publication du groupe reprenant des témoignages de soignants. Des récits empreints de simplicité, de vérité, d’authenticité. Quels que soient l’âge des auteurs et les difficultés rencontrées, leur partage et leur expérience nous montrent qu’ils sont capables de transcender l’évènement présent qu’ils intègrent dans un tout plus large. Ces soignants ont surmonté les échecs, les écueils, les déceptions, l’impatience, parfois le dégoût, l’agressivité, la non-reconnaissance ou l’incompréhension, et ils ont gardé au fond d’eux-mêmes une attitude digne devant le soin. Ils ont chaque fois retrouvé, inscrit dans leur décision, très lointaine parfois, ce qui faisait sens et la joie de se consacrer à ce métier. On en parle avec Dr Philippe Heureux et Dr. Florence Decorte, médecins généralistes.