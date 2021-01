Tendances Première : Psychothérapie et réalité virtuelle - anxiété, TOC, phobies et addictions ! (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Avec les technologies numériques, un nouvel avenir se dessine pour le traitement des troubles anxieux et des addictions. L’approche croisée des thérapies cognitivo-comportementales et de la psychanalyse avec l’utilisation de la réalité virtuelle offre une méthode innovante qui permet de soigner efficacement les peurs, les phobies, les TOC et les addictions. Comment ces psychothérapies se déroulent-elles, quels sont leurs principes, qu’en disent les études scientifiques aujourd’hui ? Voici un guide de référence qui détaille pas à pas, de manière concrète et accessible, les étapes de la thérapie intégrant les environnements virtuels 3D, ainsi que le matériel nécessaire à son application. On en parle avec Le docteur Éric Malbos, médecin psychiatre, enseignant et chercheur au pôle psychiatrie du CHU Conception, APHM (Marseille), et à l’Institut Fresnel de l’université Aix-Marseille (Il pratique depuis plus de quinze ans la thérapie par exposition à la réalité virtuelle pour les troubles mentaux dans un cadre clinique et de recherche) et Rodolphe Oppenheimer, psychothérapeute, psychanalyste, spécialisé dans les crises d’angoisse, de panique, l’agoraphobie et les dépressions.