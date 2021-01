Tendances Première : Agentivité et responsabilisation sur Auvio

Coercition et perte d’agentivité : se sent-on moins responsable lorsque l’on est aux « ordres » ? L’agentivité, c’est la faculté d’action d’une personne, sa capacité à agir sur le monde, son entourage, … une étude réalisée à l’ULB au sein de l’Armée, démontrait récemment que travailler dans un environnement fortement hiérarchisé a une influence négative sur le sentiment d’agentivité des individus. Peut-on élargir les résultats de cette étude au monde de l’entreprise en pleine mutation ? Peut-on aussi éclairer nos comportements en tant de crise ? On en parle avec Emilie Caspar, chercheuse au Centre de Recherche Cognition et Neurosciences ULB et Martin Mahaux, expert en Transformation Organisationnelle et co-fondateur de Phusis.