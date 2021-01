Tendances Première : Crise sanitaire : comment aider les indépendants ? sur Auvio

Après 10 mois de crise sanitaire, le pessimisme est de mise chez de nombreux indépendants et commerçants. Les aides publiques ont permis à certains de rester à flot, mais tous n’en bénéficient pas. Et les métiers dits de contact sont toujours à l’arrêt. Comment les indépendants vont-ils arriver à sortir la tête hors de l’eau et relancer durablement leur entreprise ? Quelles sont les perspectives en 2021 ? Y-a-t-il quand même du positif dans certains secteurs ? On en parle avec Marc Van Beneden, notaire, Etienne Claes, comptable fiscaliste et Clarisse Ramakers, responsable du Service d’Etudes de l’Union des Classes moyennes.