Tendances Première : Comment s’exprime le manque de confiance des Belges envers le vaccin Covid-19? sur Auvio

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est entrée dans la phase de vaccination. Les données des différents producteurs de vaccins sont prometteuses et apportent une lueur d’espoir. Parallèlement, de nombreux nouveaux défis surgissent. La population doit non seulement être motivée pour adhérer aux mesures pendant une durée prolongée, mais aussi pour être vaccinée. Une couverture vaccinale minimale de 70 % est l'objectif à atteindre pour constituer une immunité collective suffisante. On n’y est pas. Comment expliquer le manque de confiance ? Et comment s’exprime-t-il dans la population ? Avec Olivier Luminet, psychologue de la santé à l’UCLouvain et Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain.