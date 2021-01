Tendances Première : Il n'y a pas d'âge pour jouir ! (Ed. Larousse) sur Auvio

Quand un écrivain à succès qualifie publiquement d’«invisibles sexuellement » les femmes de plus de 50 ans, il prétend dire tout haut ce que les hommes pensent tout bas. Cesse-t-on vraiment d'être désirante et désirable lorsqu'on avance en âge ? A-t-on le droit d’assigner 14 millions de femmes à la retraite sexuelle ?! Rédigé par Catherine Grangeard, une psychanalyste psychosociologue qui n'a pas sa langue dans sa poche, cet ouvrage est un coup de gueule adressé aux femmes qui veulent s'affranchir des idées reçues liées à l'âge et lutter contre les diktats de minceur, de beauté, de jeunesse imposés par la société. En partant de questions, d'analyses ou de témoignages recueillis sur le divan, l'auteure interroge le désir, l'amour et la sexualité des femmes et rétablit quelques vérités... Il n’y a pas d’âge pour jouir !