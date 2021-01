Tendances Première : L’art du Rebond ! (Ed. Edipro) sur Auvio

Un divorce, une longue maladie, un licenciement, une recherche de sens dans sa vie professionnelle, … La nécessité de rebondir est notre quotidien. A travers d’authentiques témoignages, les auteurs de cet ouvrage délivrent 8 verbes qui, plus que des mots, sont des incarnations de gestes à accomplir pour progresser. Dirck Coeckelbergh et Dominique Van Hemelrijck proposent, à travers ce livre, une démarche à adopter afin de s’approprier les difficultés et les outrepasser. « L’art du rebond » associe avec justesse des témoignages forts et des verbes simples, qui concentrent toute l’expertise des auteurs et des individus qui témoignent et qui invitent à agir dans nos vies. Rebondir, c’est aussi pour tous !