Tendances Première : Mon Cerveau est Hyper (sensible). Avec Cathy Assenheim, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie. sur Auvio

Mon Cerveau est Hyper (Ed. Deboeck) Anxiété, ruminations mentales, émotivité, fatigue, burnout... reprenez le contrôle ! Vous êtes fatigué de ne pas pouvoir vous empêcher de penser à tout et en toutes circonstances. Vous êtes en permanence assailli d'émotions dont le contrôle capte toute votre énergie. Vous êtes anxieux et craignez le burn-out. En un mot : vous êtes HP ou hypersensible. C'est bien de le savoir, mais après : que faire ? Ce livre est le guide qui répondra à vos questions : pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau et pourquoi vous êtes spécial, pour mettre en place des moyens d'action concrets. Des outils à utiliser quand ça ne va pas, des techniques pour réguler votre système nerveux, des méthodes pour reprogrammer vos comportements et gérer le stress, des exercices de libération émotionnelle, etc. En un mot : vous êtes HP ou hypersensible, et ce n'est plus un problème. Cathy Assenheim est psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et l’auteure de cet ouvrage. Elle sera notre invitée. https://emotionalcare.be/