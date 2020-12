Tendances Première : Randonnées d'hiver sur Auvio

L'été est déjà loin. Et pourtant, nombreux ont été les belges à tenter la randonnée durant cette période. Et l'hiver? Quid de l'hiver? Comment oser sortir, sur quels sentiers, avec quel matériel et quel itinéraire? En Belgique ou à l'étranger étant entendu que les stations de ski sont fermées? Olivier Hoff est un passionné de grandes randonnées. Il est également l'initiateur d'un site internet dédié à la marche et au matériel "léger" de randonnée : www.trekking-fox.com. Il sera accompagné en studio d'Alain Carlier de l'asbl "Sentiers de grandes randonnées"