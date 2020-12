Tendances Première : Détresse psychologique et décrochage scolaire sur Auvio

Oubliés, peu valorisés, laissés à eux-mêmes, de nombreux enfants et adolescents ont souffert et souffrent encore de ce confinement. Plus que d'autres catégories de la population? Plusieurs études semblent aller dans ce sens. Pourquoi? Comment entendre son ado? Que faire en tant que parent ou institution scolaire? Fabienne Glowacz et Ariane Baye travaillent toutes les deux à l'U-Liège et sont auteures d'enquêtes sur le sujet. Elles seront accompagnées de Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'U-Mons.