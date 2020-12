Tendances Première : Le vin wallon, nouveau must sur les tables belges ? sur Auvio

Le vin wallon, nouveau must sur les tables belges ? Selon plusieurs spécialistes, la surface viticole wallonne devrait encore doubler d'ici 3 ans. Où en est-on aujourd'hui, pourquoi cet engouement, quelles sont les spécificités de nos vins belges et quel est l'avenir du secteur ? Est-on aujourd'hui suffisamment formé à l'exploitation et surtout, le consommateur belge a-t-il réellement l'envie et la connaissance de son terroir ? Pour en parler, plusieurs invités : Marc Vanel, journaliste spécialisé. Dimitri Vander Heyden et Bertrand Hautier, producteurs. Vincent Dienst, œnologue et Manuel Wilmot, formateur à l'IFAPME