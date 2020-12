Tendances Première : Almanach Militant :365 jours pour une cuisine gourmande et solidaire. sur Auvio

« Almanach Militant : 365 jours pour une cuisine gourmande et solidaire. » Le manifeste du citoyen de demain. Par Lila Djeddi aux Editions Tana. « Se nourrir est devenu un acte politique ! Valoriser les circuits courts, les petits producteurs bio qui ont l’amour du produit bien fait, rendre accessible à toutes et à tous une alimentation saine, c’est remettre du sens dans nos assiettes, respecter notre santé et la planète, et se remplir le cœur. » Pour une alimentation saine, bio et engagée. Dans le même thème, nous retrouvons également le « Salade Tout » : un podcast qui allie culture food et questions de société, deux hôtesses bien gratinées investiguent tendances alimentaires et habitudes culinaires avec une vision engagée de l’alimentation. Nous en parlons avec Elisabeth Debourse.