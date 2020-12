Tendances Première : L’homme préhistorique est aussi une femme sur Auvio

Comment pouvons-nous construire un futur plus juste, plus équilibré, plus solidaire si notre connaissance de l’histoire est biaisée ? Car, oui, il semblerait que notre propre histoire soit biaisée car mal interprétée. « Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse. Les imaginer réduites à un rôle domestique et à un statut de mères relève du préjugé. » C’est ainsi que débute le dernier livre de Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des comportements des Néandertaliens : « L’homme préhistorique est aussi une femme » (Ed. Allary) S’appuyant sur les dernières découvertes en préhistoire et l’analyse des idées reçues que véhicule, jusqu’à notre époque, la littérature savante, cet essai pose les bases d’une autre histoire des femmes, débarrassée des préjugés sexistes, plus proche de la réalité.