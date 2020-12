Tendances Première : 24 heures dans la vie du corps humain (Ed. Du Rocher) sur Auvio

Le corps humain fascine. Il nous interroge, nous interpelle, nous inquiète parfois. Il peut connaître des fausses notes et il en va de notre santé d'y être attentif. C'est une histoire singulière que le docteur Antoine Piau raconte. Mêlant rigueur scientifique et liberté de ton drolatique, il invite chacun à revisiter son enveloppe charnelle sous un angle original. Le temps d'une journée, du saut du lit au sommeil réparateur sans oublier la digestion et le « câlin du soir », nous redécouvrons cette mécanique fragile. Il offre ainsi (presque) toutes les réponses aux questions que nous n'osons parfois même pas poser !