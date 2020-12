Tendances Première : Les Entreprises de Travail Adapté : Des entreprises résilientes et au service de la société. sur Auvio

A l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Handicapées, l’Eweta, la Fédération Wallonne des Entreprises de Travail Adapté, tenait à mettre en lumière le travail de l’ensemble des ETA durant la crise sanitaire. Des entreprises sociales, qui engagent plus de 10.000 personnes (dont 8.500 sont porteuses d’un handicap) et qui se sont impliquées tout au long de la crise dans la lutte contre le coronavirus. Près de 75% des Entreprises de Travail Adapté ont ainsi réalisé des activités essentielles tout en continuant d’assurer leur mission sociale : confection des masques en tissu, de plaques de plexiglass ou encore de production de gel hydroalcoolique, … On parle de cet investissement sans faille au service des autres avec Stéphane Emmanuelidis, Prédisent de l’Eweta et Gaëtane Convent, directrice de l’Eweta.