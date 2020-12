Tendances Première : GAFA Reprenons le pouvoir (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Avec des valorisations boursières qui dépassent régulièrement les 835 milliards d’euros, les GAFA comptent parmi les entreprises les plus puissantes au monde. Elles ont considérablement changé la face du monde avec des services révolutionnaires, désormais indispensables au quotidien. Leur pouvoir est tel, qu’elles sont accusées d’écraser toute concurrence et de mettre en danger la démocratie. N’avons-nous pas fait preuve de naïveté face à ces jeunes pousses qui se réclamaient de la liberté d’entreprendre et de l’innovation ? Peut-on encore lutter contre ces empires plébiscités par les consommateurs et aux ambitions sans limite ? Joëlle Toledano montre dans ce livre comment les GAFA arrivent à s’extraire du droit commun, à verrouiller la concurrence, à définir leurs propres règles en s’appuyant sur l’efficacité des outils numériques. Dénonçant notre retard face à ces entreprises sophistiquées et agiles, elle nous exhorte à comprendre ce nouveau monde et à reprendre l’initiative.