Tendances Première : L'écoféminisme: pour une société basée sur un système de valeurs plus écologiques et égalitaires sur Auvio

Après La Pluie – Horizons écoféministes (Ed. Tana) On entend parler de plus en plus d’écoféminisme. Son objectif est de créer une société basée sur un système de valeurs plus écologiques et égalitaires. Un thème important qui se retrouve dans tous les aspects de notre vie quotidienne et dans l’actualité. Après la Pluie, c’est le premier festival écoféministe dont la première édition a eu lieu le 29 juin 2019 en France. Fort de ce premier succès, Après la Pluie se décline en 2020 en une œuvre collective. 60 intervenantes prennent la plume sous la direction de Solène Ducretot et Alice Jehan, co-fondatrices du collectif Les Engraineuses, pour explorer l’actualité́ de l’écoféminisme. Des sujets tels que la justice environnementale, la spiritualité́, le CARE ou encore la réappropriation des territoires y sont abordés. On en parle avec Solène Ducrétot et Alice Jehan.