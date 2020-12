Tendances Première : Journée internationale du Thé… ou presque. Avec Nathalie Masset, sommelière du thé (Teaside) et Barbara Dufrene, Tea Expert-Tea Writer sur Auvio

Le thé est la boisson la plus consommée au monde, après l'eau. La production et la transformation du thé constituent l’une des principales sources de revenus pour des millions de familles dans les pays en développement, ainsi que le principal moyen de subsistance pour les familles les plus pauvres des pays les moins avancés. L’industrie du thé est en effet une source majeure de revenus et de recettes d’exportation pour certains des pays les plus pauvres et, grâce à son fort besoin de main-d’œuvre, elle génère de nombreux emplois, notamment dans les zones reculées et défavorisées sur le plan économique. Elle peut ainsi jouer un rôle important dans le développement rural, la réduction de la pauvreté et la réalisation de la sécurité alimentaire dans ces pays. Mais comment s’en sortent les producteurs ? On en parle avec Nathalie Masset, sommelière du thé (www.teaside.be) et Barbara Dufrene, Tea Expert-Tea Writer.