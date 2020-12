Tendances Première : Naissance d’un combat – Wildlife Angel (Partis Pour Editions) sur Auvio

La biodiversité s’effondre à une vitesse alarmante. Les impacts de cette perte sur notre bien-être sont innombrables. Et les conséquences catastrophiques pour les populations et la planète se précisent de jour en jour. Alors chaque combat pour la préserver mérite d’être mis en lumière. Celui de Sergio Lopez, c’est le braconnage, l’un des fléaux de la grande faune africaine. Dans cette optique il a fondé « Wildlife Angel ». Au programme, le recrutement et la formation de plus de 100 éco-gardes, protection des 600 derniers éléphants de la réserve de Nazinga, des bonobos, opérations de coordination et de soutien aux rangers locaux, … Aujourd’hui Sergio Lopez raconte son engagement dans la lutte anti-braconnage.