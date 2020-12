Tendances Première : L'hyperperméabilité intestinale, qu'est-ce que c'est? Avec Myriam Kamouh, Coach en nutrition. sur Auvio

Avez-vous déjà entendu parler de l’hyperperméabilité intestinale (« leaky gut syndrome »)? Il y a peu de chance, quand bien même vous courrez les médecins depuis des années ! Pourtant, on lit de plus en plus d’articles sur ce phénomène encore peu étudié qui suscite parfois le débat. Nous essayerons de comprendre de quoi on parle avec Myriam Kamouh, Coach en nutrition, certifiée en nutrithérapie. https://greencoachnutrition.com/