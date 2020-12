Tendances Première : La posture juste (ed. L’iconoclaste): Thierry Janssen sur Auvio

Nous vivons une période où les crises individuelles (burn-out, cancers, violences familiales) et collectives (tensions sociales, économiques, dérèglement climatique) se succèdent. Le Covid-19 est la manifestation la plus récente de cette accumulation de déséquilibres. Toutes ces crises sont aussi un formidable appel au changement. Pourquoi nous sommes si vulnérables. À l’origine, il y a, selon Thierry Janssen, nos comportements névrotiques, c’est-à-dire nos peurs, nos blessures, notre égo, toutes ces habitudes mentales qui génèrent chaos et souffrance. Pour transformer cette logique délétère, il nous enjoint à nous connecter à la pure conscience et à explorer notre « corps-esprit » afin de trouver la posture juste. Qu’est-ce que la posture juste ? Réponse avec Thierry Janssen.