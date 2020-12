Tendances Première : Mademoiselle Papillon (ed. Robert Laffont) sur Auvio

Ce roman mêle le destin de deux infirmières et met en lumière une femme exceptionnelle : Thérèse Papillon, qui a sauvé des milliers d’enfants et a été reconnue Juste parmi les Nations. Après avoir mené une véritable enquête en néonatologie mais aussi auprès de ceux qui ont connu Thérèse Papillon, Alia Cardyn livre un hommage sensible et lumineux aux femmes qui ont l’audace d’incarner le changement, mais aussi à celles qui prennent beaucoup soin de nous en ce moment : les infirmières.