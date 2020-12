Tendances Première : Le pouvoir de la destruction créatrice (Ed. Odile Jacob). sur Auvio

La destruction créatrice est le processus par lequel de nouvelles innovations viennent constamment rendre les technologies et activités existantes obsolètes. C’est le processus par lequel les emplois nouvellement créés viennent sans cesse remplacer les emplois existants. Ce livre invite le lecteur à repenser l’histoire et les énigmes de la croissance à travers le prisme de la destruction créatrice et à remettre en cause nombre d’idées reçues. Pourquoi les révolutions technologiques et l’automatisation créent plus d’emplois qu’elles n’en détruisent ? Pourquoi l’impôt n’est pas le seul moyen de rendre la croissance plus juste ? Pourquoi la croissance n’est pas correctement mesurée ? Pourquoi l’industrialisation n’est pas une étape indispensable dans le processus de développement ? Pourquoi la taxe carbone n’est pas l’unique levier d’une croissance plus verte ? Pourquoi, avec des politiques publiques appropriées, la destruction créatrice ne nuit pas à la santé et au bonheur. On en parle avec Philippe Aghion, professeur au Collège de France, où il dirige la chaire Institutions, Innovation et Croissance.