Tendances Première : Consolation (Ed. Les Arènes), avec Anne-Dauphine Julliand sur Auvio

Anne-Dauphine Julliand a perdu ses deux filles, Thaïs et Azylis, d’une maladie orpheline. Dans son dernier livre, à travers des scènes vécues, elle partage ses réflexions et rend un hommage à tous les consolants. Pour elle, il y avait un impératif personnel, et plus que personnel, à parler de la souffrance et de la consolation : c’est un lien absolument indispensable dans la vie de toute personne et dans la société. On en parle avec elle.