Tendances Première : Se reconstruire après un accident de la vie (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

« Je m’adresse à tous ceux qui, victimes ou témoins d’un accident de la vie, désirent retrouver le bonheur, la liberté de s’épanouir et prendre leur vie en main. Nous sommes tous concernés. Je sais de quoi je parle. Ces accidents ont décidé de la trajectoire de ma vie. Ils lui ont peut-être donné aussi tout son sens. Que faire de ces heures, de ces mois, de ces années à endurer le mal de vivre ? Comment tirer de cette expérience un enseignement précieux pour mieux affronter l’avenir ? J’ai réussi à faire de mon malheur une source de vie et d’inspiration. Cela n’a pas toujours été facile, mais je n’ai jamais perdu l’espoir d’y arriver. C’est cette recette que je voudrais vous transmettre. » Dr C. Mirabel-Sarron. Quel que soit le choc que vous avez vécu, les conseils du docteur Mirabel-Sarron vous aideront à prendre soin de vous, à retrouver un bien-être émotionnel et à repartir à la conquête du monde. Elle sera notre invitée.