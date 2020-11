Tendances Première : Cibler notre deuxième cerveau pour contrer le diabète sur Auvio

Au niveau mondial, une personne sur trois meurt chaque jour de maladies cardiovasculaires, selon l’OMS. En Belgique, une personne sur deux est en surpoids et présente des risques cardiovasculaires et de diabète de type 2. Depuis 2004, Claude Knauf (Inserm) et Patrice Cani (UCLouvain) collaborent sur les mécanismes moléculaires et cellulaires en vue de comprendre les causes de développement du diabète de type 2 et surtout identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. En 2013, ils créent un laboratoire international « NeuroMicrobiota Lab » (Inserm/UCLouvain), dont le défi est d’identifier des liens entre le cerveau et les bactéries intestinales. Et justement, très vite, ils comprennent que cet axe intestin/cerveau joue un rôle prépondérant dans la régulation du sucre dans le sang. Aujourd’hui, l’équipe a découvert et compris comment les bactéries de notre intestin jouent un rôle important en modifiant la production de lipides, et dès lors restaurent une communication parfaite entre l’intestin et le cerveau. Ces recherches UCLouvain et Inserm permettraient potentiellement d’avoir un impact sur une large portion de la population.