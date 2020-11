Tendances Première : Mindful Art Support Action sur Auvio

Ces temps d’incertitude et d’isolement sont terriblement stressants pour beaucoup d'entre nous. L’apport culturel est plus que jamais nécessaire pour gagner en sérénité et en connexion, car comme le disait André Malraux, l'Art est le plus court point entre deux êtres humains. Les méditations Mindful Art permettent de retrouver notre centrage et d’être au contact du Beau et de ce qui nous rassemble. Mindful Art représente une formidable ouverture pour remettre de l’inspiration dans nos vies. On en parle avec Marjan ABADIE, Fondatrice de Institut Mindfulness et Psychothérapeute.