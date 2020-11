Tendances Première : « Miction Impossible » (Ed. du Rocher) sur Auvio

Prenez soin de vos reins, ils vous le rendront bien ! Les reins sont des organes fort méconnus du grand public. Pourtant, ils jouent un rôle indispensable pour le maintien de bien des fonctions physiologiques essentielles de notre corps. D’où l’importance de bien les connaître et les soigner. On en parle avec le Professeur Corinne Isnard Bagnis, médecin, professeur de néphrologie à Sorbonne Université, chef de service adjoint dans un grand hôpital parisien et Joëlle Vin, kiné, spécialisée en rééducation périnéale.