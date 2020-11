Tendances Première : Comment expliquer la montée des prix des terres agricoles ? sur Auvio

En 2019, le prix moyen d’une terre agricole en Belgique s’élevait à 46.778 euros par ha (avec de grandes différences entre le nord et le sud du pays) Entre 2015 et 2019, le prix moyen a ainsi grimpé de 21 %. En 20 ans, le prix des fermages de terres labourées a augmenté de 70% et celui des prairies de 62%. Avec des seuils financiers de plus en plus élevés, il y a de moins en moins d’agriculteurs et une économie agricole en recul constant. Comment en est-on arrivés là ? quelles sont les pressions subies qui expliqueraient une telle augmentation ? Comment les (néo) agriculteurs peuvent-ils s’en sortir ? Faut-il réguler ? On en parle avec José Renard, secrétaire général de la FWA et Marc Van Beneden, notaire.