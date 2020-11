Tendances Première : Avoir 20 ans en 2020 (Ed.Odile Jacob) sur Auvio

Entre les vingtenaires d’aujourd’hui et les générations précédentes s’est instauré une coupure inédite et profonde, un véritable fossé. Nés avec Internet, ces nouveaux jeunes forment la première génération socialisée à l’ère numérique, la première génération horizontale, la première génération transnationale et la première génération écologique. Les défis auxquels ils auront à faire face au cours de leur vie sont immenses : comment leurs valeurs vont-elles prendre forme dans l’arène politique ? Comment réagira aussi cette « génération pandémie » après la crise économique et sociale qui se profile et dont ils vont être les premières victimes ? Dans ce livre fondé sur une enquête inédite auprès de centaines d’étudiants et sur l’analyse des travaux les plus récents, deux sociologues, elles-mêmes grands-mères de vingtenaires, nous offrent une radioscopie de la jeunesse contemporaine. On en parle avec Claudine Attias-Donfut sociologue, et Martine Segalen sociologue et anthropologue, auteures de l’ouvrage ; ainsi que Jean De Munck, sociologue et professeur à l’UCLouvain.