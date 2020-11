Tendances Première : Matins clairs : Lettre à tous ceux qui veulent changer de vie (Ed. L’Iconoclaste) sur Auvio

Pedro Correa était un brillant ingénieur. Il est devenu un photographe heureux. Fin 2019, Il fait un discours très inspirant de remise des diplômes aux ingénieurs civils de l’UCL qui sera filmé et publié. Il en appelait à réfléchir sur le sens, le bonheur et la collaboration dans nos choix professionnels et de facto nos choix de vies. En quelques semaines, il est vu des milliers de fois. Partagé, commenté, il fait le tour de la toile. Aujourd’hui, la vidéo comptabilise 10 millions de vues. L'auteur vient en studio et témoigne de son changement de vie dont la nécessité s'est un jour imposée à lui. Il raconte comment il a pris conscience de son mal-être et le chemin qu'il a parcouru pour se libérer de ce qu'il appelle la tyrannie des diktats.