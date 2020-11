Tendances Première : Si Mineurs, un supplément mensuel consacré au quotidien des enfants migrants. Avec Le Ligueur et le Ciré sur Auvio

Depuis décembre 2018, le Ligueur des parents (de La Ligue des familles) et le CIRÉ ont uni leurs forces pour réaliser Si mineurs, un supplément mensuel consacré au quotidien des enfants migrants et à leur actualité. Au fil des éditions, nous avons voulu montrer que les enfants migrants, “si mineurs”, affrontent d’autres réalités que celles que connaissent d’autres enfants en Belgique. Un projet de partage et de solidarité qui se poursuit en donnant la parole aux enfants migrants. Avec Martine Vandemeulebroucke qui coordonne le projet, Yves-Marie Vilain du Ligueur et Laurence Vanpaeschen coordinatrice service communication CIRÉ asbl.