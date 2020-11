Tendances Première : 33 clés pour une période clé (Ed. du CREDIR) sur Auvio

Avec la crise, la situation se révèle complexe, les règles évoluent en permanence, et nos habitudes sont bouleversées. Les experts du CREDIR*, dont nombre de médecins, ont dialogué avec des milliers de professionnels concernés et analysé en profondeur les situations au quotidien. Cette crise sanitaire semble en dissimuler une autre, celle dont les signes avant-coureurs sont lassitude, épuisement et solitude. Porte-parole et cofondateur du CREDIR, Jean-Denis BUDIN publie en cette rentrée son 6e ouvrage, « 33 clés pour une période clé », qui nous livre des recommandations pour lutter efficacement contre l’épuisement et déjouer les périls nouveaux qui se profilent : Burn out, épuisements professionnels, dépressions, … Pour traverser cette crise aux multiples facettes, il convient plus que jamais de se mobiliser et de s’entraider ! On en parle avec Jean-Denis BUDIN, fondateur du CREDIR.