Tendances Première : La co-médiation de couple, une pratique encore peu connue. sur Auvio

La co-médiation est une manière de pratiquer la médiation dans laquelle deux médiateurs mènent ensemble le processus. Elle est utilisée dans différents types de médiations et notamment en médiation familiale. Le travail en binôme garantit davantage de soutien, de confort et de sécurité dans le déploiement du processus de médiation. En effet, deux personnes d’« horizons différents » : style, âge, profession … peuvent se compléter et mettre ensemble leurs compétences et leurs techniques afin de gérer les situations avec le plus de chance de réussite. On parle bien ici d’intelligence collective. Encore peu connue, cette pratique offre pourtant de nombreux avantages. On en parle avec Valérie Claeys et Yves Dinsart, médiateurs et coachs de couples.