Tendances Première : Au début est la confiance (Ed. Le Bord de l’Eau). Avec Marc Hunyadi, Professeur ordinaire de philosophie morale et politique à l’UCLouvain. sur Auvio

Faire confiance, on fait cela tous les jours, sous toutes les latitudes et dans toutes les langues. Aucune action ni interaction ne pourrait avoir lieu sans un minimum de confiance. Que devient la confiance dans un monde où les relations entre individus sont de plus en plus médiatisées par des dispositifs numériques ? On en parle avec Marc Hunyadi, Professeur ordinaire de philosophie morale et politique à l’UCLouvain, et Professeur invité à l’EHESS de Paris, qui proposera 2 conférences sur le thème dans le cadre des « Matins Philo », auteur du livre « Au début est la confiance » (Ed. Le Bord de l’Eau), bientôt accessible en librairie. https://lesmatinsphi.be/