Tendances Première : Fleuriste engagé(e), "un nouveau métier". sur Auvio

Beaucoup ignorent que seulement 15 % des fleurs vendues en France sont cultivées sur le territoire et que la plupart ont en général fait le tour du globe après avoir été inondées de pesticides. Une industrie de la fleur qui fait mal. Trois femmes fleuristes engagées et horticultrices urbaines, ont transformé en profession consciente des activités encore considérées comme subalternes comme pâtisser, cultiver, fleurir. Autant de savoir-faire qui participent à l’émergence d’un nouveau végétal respectueux des saisons, de la biodiversité et de l’humain. « Désirée. Pâtisser, cultiver, fleurir » (Tana Editions) est un livre imaginé par Mathilde Bignon et Audrey Venant, épaulées de Masami Lavault de Plein Air (une ferme florale au plein cœur de Paris). On en parle avec Mathilde Bignon ; mais aussi Chloé Di Cesare (Sauvages – Fleurs et boutures) fleuriste belge engagée. https://www.facebook.com/fleursetboutures/